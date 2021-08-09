5,66 млн Шестеркина в «Рейнджерс» – рекордная зарплата для вратарей по второму контракту в НХЛ. Он обошел Бобровского

Новый контракт вратаря «Рейнджерс» с нью-йоркским клубом обновил рекорд .

Как пишет журналист DailyFaceoff Фрэнк Серавалли, зарплата в размере 5,666 миллиона долларов – это новый рекорд для вратарей лиги по второму контракту. То же касается и общей суммы контракта (22,666 миллиона).

До Шестеркина рекордом владел (5,625 миллиона долларов по 2-летнему контракту с «Коламбусом» в 2013 году), который тогда превзошел (4,25 миллиона по однолетнему контракту с «Рейнджерс» в 2007 году).

25-летний россиянин подписал новое соглашение с на 4 года.

В прошедшем сезоне Шестеркин провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 91,6% бросков.