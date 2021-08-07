Роман Ротенберг: «Все хоккеисты сборной U18 играют в России. Это говорит, что хоккей в стране развивается»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о победе юниорской национальной команды на Кубке Глинки/Гретцки.

«За последние пять лет мы четыре раза попадали в медали на Кубке Глинки/Гретцки – в нашем активе два золота и две бронзы, кроме того, впервые в истории турнира сборная России выигрывает его два раза подряд.

Наши игроки показывают стабильно высокие результаты на юниорском уровне – два последних чемпионата мира становились вице-чемпионами, из состава этой команды 14 человек стали чемпионами юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне, а 35 голов, которые удалось забросить нашим хоккеистам, это рекорд результативности за всю историю турнира.

Также все игроки, которые были в составе сборной, тренировались в центре «Сириус», где работали по программе «Красная машина». Все хоккеисты юниорской сборной играют в России, что говорит о том, что хоккей в России развивается.

В нынешней сборной собраны представители восьми клубов, и хотела бы поблагодарить их за подготовку хоккеистов. Кроме того, мы бы хотели поблагодарить тренерский штаб, весь персонал команды, болельщиков, поздравить родителей и самих игроков.

Шесть игроков из этой команды в мае стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира, играя против сверстников на год старше, а на этом турнире было четверо игроков 2005 года рождения – на год младше возраста турнира, но они показали, что могут играть на этом уровне и брать на себя игру в нужные моменты.

Лидеров команды – Мичкова, который забил 8 голов, сделал 5 передач за турнир и установил рекорд по очкам, Мирошниченко, Иванова, возможно, привлечем к сборам и турнирам с молодежной сборной. Например, к Турниру четырех наций, который пройдет в конце месяца», – сказал Ротенберг.