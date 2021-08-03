«Эдмонтон» интересуется Худобиным

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«Эдмонтон» интересуется вратарем «Далласа» Антоном Худобиным, сообщает Edmonton Journal со ссылкой на инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана. 

Сообщалось, что «Даллас» может обменять 35-летнего россиянина, поскольку у команды на контрактах сейчас четыре голкипера с опытом игры в НХЛ (еще Бен Бишоп, Брэйден Холтби и Джейк Эттинджер). 

Как пишет журналист Дэвид Стэйплс, для участия в такой сделке «Ойлерс» должны решить вопрос с Микко Коскиненом (контракт еще на год с кэпхитом 4,5 миллиона долларов).

Так как «Старс» он явно не нужен, то для обмена понадобится привлекать третью команду и дать ей какой-то актив, чтобы она взяла финна. 

У Худобина остается 2 года по контракту с кэпхитом 3,33 миллиона долларов. В нем есть пункт об ограничении на обмен – вратарь имеет право выбрать 4 команды, куда не может быть обменян. Входит ли «Эдмонтон» в этот список – неизвестно. 

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