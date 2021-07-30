Роман Ротенберг: «Делаем все возможное, чтобы хоккеисты никуда не уезжали. Есть задача, поставленная президентом»

Теги СКА ФХР НХЛ Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Ярослав Аскаров Марат Хуснутдинов Матвей Мичков Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг высказался касательно отъезда игроков из России в Северную Америку.

– В какое время, в каком возрасте нужно уезжать в НХЛ? И как клуб с удовольствием отправляет игроков? Бывает же, что раньше времени уезжают.

– Мы никогда с удовольствием не отправляем игроков. Потому что у нас есть задача, поставленная президентом страны. В нашей стратегии одно из основополагающих направлений – предотвращение оттока хоккеистов за рубеж. Мы делаем все возможное для того, чтобы хоккеисты никуда не уезжали.

Мы создаем для них возможности. В первую очередь это инфраструктура, это «Хоккейный город». Мы постоянно находимся в контакте с правительством России, с правительством города. Мы хотим, чтобы игроки оставались у нас. Это лед, инфраструктура, всевозможные методики, это повышение квалификации тренеров, чтобы игрокам нравилось играть у нас.

Самые правильные примеры этого – Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, которые сейчас на слуху. Конечно, это и Матвей Мичков. У нас много таких игроков. Это и Ярослав Аскаров. Это многие игроки, которые могли бы сейчас играть в юниорских лигах в Канаде в топовых команда, но они сами приняли решение остаться в России. Мы это решение уважаем и ценим.

Таких игроков у нас в системе очень много. Мы очень гордимся тем, что у нас много таких перспективных игроков, которые могли бы играть в Америке, но остались в России.

Когда игроки принимают решение остаться, развиваются в системе, и понимают, что здесь они развиваются лучше, чем в Канаде или Америке, это нас сильно радует. Это их личное решение, их мнение. Они всем об этом рассказывают. Соответственно, больше игроков потом остается играть в России.

Это наша задача – чтобы это работало как сарафанное радио, что в России надо оставаться, надо играть, что замечательные условия. Понятно, что мы хотим, чтобы такие условия были во всех регионах. Мы к этому стремимся, работаем над этим. 

Что касается возраста, я думаю, уезжать в НХЛ нужно, когда игрок уже готов играть в лидерах, в первом-втором звене, – сказал Ротенберг.

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