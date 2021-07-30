Роман Ротенберг: «Делаем все возможное, чтобы хоккеисты никуда не уезжали. Есть задача, поставленная президентом»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент Роман Ротенберг высказался касательно отъезда игроков из России в Северную Америку.

– В какое время, в каком возрасте нужно уезжать в НХЛ? И как клуб с удовольствием отправляет игроков? Бывает же, что раньше времени уезжают.

– Мы никогда с удовольствием не отправляем игроков. Потому что у нас есть задача, поставленная президентом страны. В нашей стратегии одно из основополагающих направлений – предотвращение оттока хоккеистов за рубеж. Мы делаем все возможное для того, чтобы хоккеисты никуда не уезжали.

Мы создаем для них возможности. В первую очередь это инфраструктура, это «Хоккейный город». Мы постоянно находимся в контакте с правительством России, с правительством города. Мы хотим, чтобы игроки оставались у нас. Это лед, инфраструктура, всевозможные методики, это повышение квалификации тренеров, чтобы игрокам нравилось играть у нас.

Самые правильные примеры этого – , Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, которые сейчас на слуху. Конечно, это и . У нас много таких игроков. Это и . Это многие игроки, которые могли бы сейчас играть в юниорских лигах в Канаде в топовых команда, но они сами приняли решение остаться в России. Мы это решение уважаем и ценим.

Таких игроков у нас в системе очень много. Мы очень гордимся тем, что у нас много таких перспективных игроков, которые могли бы играть в Америке, но остались в России.

Когда игроки принимают решение остаться, развиваются в системе, и понимают, что здесь они развиваются лучше, чем в Канаде или Америке, это нас сильно радует. Это их личное решение, их мнение. Они всем об этом рассказывают. Соответственно, больше игроков потом остается играть в России.

Это наша задача – чтобы это работало как сарафанное радио, что в России надо оставаться, надо играть, что замечательные условия. Понятно, что мы хотим, чтобы такие условия были во всех регионах. Мы к этому стремимся, работаем над этим.

Что касается возраста, я думаю, уезжать в нужно, когда игрок уже готов играть в лидерах, в первом-втором звене, – сказал Ротенберг.