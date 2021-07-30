Яков Тренин: «База у СКА даже лучше, чем в НХЛ. Ротенберг после тренировок выходит поиграть, уровень у него приличный»

Форвард рассказал о тренировочном процессе в СКА и оценил уровень клубной базы.

– В сети было ваше фото с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом. Вы поддерживаете с ним связь?

– Нет, я просто был в Санкт-Петербурге, и он пригласил меня на экскурсию по базе СКА. Там я смог лично убедиться в том, что для команды созданы все условия.

Тренировочная база даже лучше, чем в : два катка, бросковая зона, тренажерка с большим количеством велосипедов. Есть зал для борьбы, хотя я им не пользовался.

– Говорят, что Роман Борисович тоже тренирует команду. Это так?

– Нет, только что-то подсказывает. Но был период, когда он стал главным тренером СКА из-за того, что все остальные в штабе заболели коронавирусом. Роман Борисович выходит на лед после тренировок, чтобы поиграть. Кстати, уровень у него нормальный, – сказал Тренин.