Яков Тренин: «В Америке люди в среднем богаче, чем в России. Могут чаще делать крупные покупки»

Нападающий поделился впечатлениями от жизни в Северной Америке.

– В 17 лет вы переехали за океан и уже в течение семи сезонов играете в Канаде и США. Не начали пока мыслить по-американски?

– Нет. Наоборот, мне очень не хватает русских в команде – без них скучно. Когда играл в СКА в прошлом сезоне, это был глоток свежего воздуха. Много общался с ребятами, у нас есть общие темы для разговоров. Даже если взять те же видеоигры: в России популярнее Counter-Strike, а в Америке – Fortnite, про который мне даже нечего сказать. Трудно поддерживать разговор на тему, которая тебе неинтересна.

Но в все равно не чувствуется какой-то американский менталитет – там много разных национальностей: полкоманды финнов и шведов, все общаются группками.

– Уровень благосостояния в Северной Америке выше, чем в России?

– В среднем люди там богаче, поэтому могут чаще делать крупные покупки, да и в целом экономика развивается лучше. Но в России мне все равно нравится больше: здесь родной дом, уютнее. Я задумывался, где хотел бы потом жить, но пока еще не определился.

Скучаю по русской кухне – супам, пельменям. Супы в Америке только перемолотые, как пюре. Хотя целый год в США заказывал себе доставку еды – из-за пандемии никуда не ходил – все нравилось. Если график плотный, игры проходят часто, то иногда можно заправиться и пиццей, – сказал Тренин.