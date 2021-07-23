Ротенберг о выборе Чибрикова под 50-м номером: «Клубы понимают, что в программе «Красная машина» мы строим тренировочный процесс так, чтобы игроки не уезжали»

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Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал тот факт, что форвард Никита Чибриков был выбран под общим 50-м номером на драфте НХЛ-2021.

Игрока задрафтовал «Виннипег».

«Большинство экспертов были уверены, что он будет выбран в первом раунде? С нашей позиции все выглядит так: если Чибрикова выбирают так поздно, то многие клубы понимают, что у нас есть программа «Красная машина», где мы выстраиваем инфраструктуру, работаем над повышением квалификации тренеров и строим тренировочный процесс так, чтобы игроки не уезжали, а если и уезжали, то уже готовыми.

Когда игрок выбирается в первом раунде, часто уже существует договоренность о том, что в скором времени клуб НХЛ получит его. Артемий Панарин, например, вообще не был задрафтован, а наша задача – создавать условия с точки зрения инфраструктуры, тренировочного процесса, работы тренеров, работы с родителями, чтобы игроки получали развитие именно в России.

Что касается драфта, это не самый главный показатель для оценки игрока – это аванс, который получает хоккеист, но только время все покажет», – сказал Ротенберг.

Драфт НХЛ. «Баффало» выбрал Полтапова под 33-м номером, «Вегас» – Чайку под 38-м, «Виннипег» – Чибрикова под 50-м

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