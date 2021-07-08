Тарасенко назвал «Тампу» и «Вашингтон» в числе 10 клубов, в которые мог бы перейти

Теги возможные переходы Рейнджерс Айлендерс Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Вегас Хоккей

Нападающий Владимир Тарасенко может покинуть «Сент-Луис» в межсезонье.

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Сообщалось, что игрок сам запросил трейд у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти. 

The Athletic уточняет, что Тарасенко предоставил «Сент-Луису» список как минимум из 10 клубов, в которые он может быть обменян.

«Мы думаем, что знаем большинство из них: «Рейнджерс», «Айлендерс», «Вегас», «Бостон», о которых мы сообщали ранее.

Сюда же можно добавить «Тампу», «Вашингтон» и «Флориду», – говорится в материале.   

В прошлом сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф на его счету 2 (2+0) балла при полезности «-8» в 4 играх.

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