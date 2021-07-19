Капитан «Нэшвилла» Йоси поддержал каминг-аут игрока-гея: «Мы им гордимся»

Капитан высказался о хоккеисте системы «Предаторс» Люке Прокопе, публично заявившем о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Наше послание как команды состоит в том, что мы, безусловно, его очень поддерживаем.

Мы связались с ним и сказали, что мы поможем во всем, что ему нужно. Мы им гордимся.

Это важный шаг для него. Мы полностью его поддерживаем», – заявил Йоси.

19-летний защитник был выбран клубом на драфте-2020 под 73-м общим номером. В декабре 2020 года он подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года.