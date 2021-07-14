Агент Уолш: «Стоимость франшизы НХЛ росла последние 15 лет, но зарплаты топ-игроков такие же, как в 2001-м»

Известный агент Аллан Уолш поделился мнением о потолке зарплат в в преддверии драфта расширения «Сиэтла».

«Напоминаю, что причина, по которой у нас есть потолок заработной платы, заключается не в «уверенности в стоимости», «конкурентном балансе» или том, что «это здорово для болельщиков». Потолок позволяет владельцам платить игрокам меньше их истинной рыночной стоимости, ограничивая доступные доллары в системе.

Стоимость франшизы НХЛ экспоненциально росла последние 15 лет. В период между вступлением в лигу (500 млн долларов) и (650 млн долларов) стоимость продолжала стремительно расти. Тем не менее зарплаты ведущих игроков НХЛ сегодня такие же, как и в 2001 году.

Самый удивительный аспект всего этого – успех мультимиллиардеров в убеждении фанатов (и некоторых СМИ) в том, что игроки жадные в своем желании выйти на рынок.

Эти капиталистические бароны верят в свободное предпринимательство для себя и потолок зарплат для своих сотрудников», – написал Уолш.