Кучеров выложил фото с Василевским и Сергачевым в футболках с надписью «Бред номер 1». Так он высказался о «Везинах» Флери и Хеллибака

Форвард «Тампы» Никита Кучеров выложил в инстаграме фото, на котором он, его одноклубники Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также агент Дэн Мильштейн стоят в футболках с фразой «Бред номер один».
Также на них изображен сам Кучеров.
На пресс-конференции после победы в Кубке Стэнли форвард неоднократно произнес эту фразу.
В частности, выразив недовольство тем фактом, что Василевский второй год подряд не получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата.
«Я каждый день говорил ему: «Васи, ты – MVP, ты – лучший игрок». В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса» [Флери], как его там... В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому [Хеллибаку]. Бред», – заявил тогда Кучеров.
Кучеров выдал эпичную пресс-конференцию: пришел голым по пояс, пил пиво, троллил «Монреаль», обижался за Василевского
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