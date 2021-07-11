Кучеров выложил фото с Василевским и Сергачевым в футболках с надписью «Бред номер 1». Так он высказался о «Везинах» Флери и Хеллибака

Форвард выложил в инстаграме фото, на котором он, его одноклубники и , а также агент стоят в футболках с фразой «Бред номер один».

Также на них изображен сам Кучеров.

На пресс-конференции после победы в Кубке Стэнли форвард неоднократно произнес эту фразу.

В частности, выразив недовольство тем фактом, что Василевский второй год подряд не получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата.

«Я каждый день говорил ему: «Васи, ты – MVP, ты – лучший игрок». В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса» [Флери], как его там... В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому [Хеллибаку]. Бред», – заявил тогда Кучеров.

Кучеров выдал эпичную пресс-конференцию: пришел голым по пояс, пил пиво, троллил «Монреаль», обижался за Василевского