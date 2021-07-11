Кучеров выложил фото с Василевским и Сергачевым в футболках с надписью «Бред номер 1». Так он высказался о «Везинах» Флери и Хеллибака

Теги Тампа-Бэй Марк-Андре Флери НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Коннор Хеллибак Михаил Сергачев Дэн Мильштейн стиль алкоголь и спорт Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров выложил в инстаграме фото, на котором он, его одноклубники Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также агент Дэн Мильштейн стоят в футболках с фразой «Бред номер один». 

Также на них изображен сам Кучеров. 

На пресс-конференции после победы в Кубке Стэнли форвард неоднократно произнес эту фразу.

В частности, выразив недовольство тем фактом, что Василевский второй год подряд не получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата. 

«Я каждый день говорил ему: «Васи, ты – MVP, ты – лучший игрок». В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса» [Флери], как его там... В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому [Хеллибаку]. Бред», – заявил тогда Кучеров. 

Кучеров выдал эпичную пресс-конференцию: пришел голым по пояс, пил пиво, троллил «Монреаль», обижался за Василевского

 
 
 
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Публикация от Nikita Kucherov (@nikitakucherov86)

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