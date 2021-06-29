Третьяк про ОИ-2022: «У НХЛ много хотелок. Страховки – это большие деньги, не знаю, сможет ли МОК выделить такую сумму»

Президент ФХР поделился мыслями по поводу возможного участия хоккеистов из НХЛ на .

«Переговоры идут, но пока сложно. Гэри Бэттмэн выступил, что там большие условия. Приедут много игроков. Представляете, какие у них контракты? Их надо страховать, там очень большая сумма.

Международная федерация не потянет это, потому что там очень большая сумма. У них должен быть специальный дом, специальные гости, билеты. Я слышал, что они еще хотят использовать олимпийский символ – пять колец.

У них много хотелок, но самое главное – это страховки. Это очень большие деньги, и я не знаю, сможет ли выделить такую сумму.

Потому что у МОК с деньгами не так все хорошо, видите, на Играх в Токио фактически не будет зрителей из-за этой пандемии. Есть свои проблемы. Трудно сказать.

Конечно, все хотят видеть в Пекине лучших хоккеистов, но как это будет, я не могу пока сказать. Думаю, решение будет приниматься уже сейчас.

Как только мы увидим с вами календарь НХЛ, все будет ясно. Они сейчас должны сделать календарь, и, если там не будет окна для Игр, значит все.

Календарь должен быть уже сейчас, потому что команды должны готовиться. Мы ждем, потому что нам тоже нужно готовиться и знать, будут ли игроки только из или из тоже. Есть ряд задач и ряд вариантов», – заявил Третьяк.