Кучеров попал в штангу на 58-й минуте при счете 2:2. Он остался без очков при 8 минутах в большинстве

Форвард мог стать автором победной шайбы в четвертом матче финала Кубка Стэнли против (2:3 ОТ, 3-1 в серии).

На 58-й минуте при счете 2:2 россиянин подправлял шайбу с пятачка, но она угодила в штангу ворот Кэри Прайса.

В итоге Кучеров (24:39, 8:08 – в большинстве, 4 броска) остался в этом матче без набранных очков.

#GoBolts Nikita Kucherov thisclose to putting his team up

🎥 @NHLonNBCSports pic.twitter.com/pdMuhUP43B