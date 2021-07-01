Генменеджер «Миннесоты» и агент Капризова проведут переговоры на следующей неделе

Теги Миннесота Билл Герин НХЛ Кевин Фиала Кирилл Капризов Хоккей

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил, что планирует обсудить условия нового контракта нападающего Кирилла Капризова с агентом игрока на следующей неделе.

По словам Герина, агент Капризова связался с ним вчера.

«В противоположность тому, что сообщают некоторые люди, [переговоры] не охладели», – приводит слова Герина журналист Майкл Руссо.

Также сообщается, что клуб начал переговоры с агентом Кевина Фиалы.

Капризов ранее стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.

28 июля игрок получит статус ограниченно свободного агента.

Уикс о Капризове: «Переговоры с «Миннесотой» охладели. Он в Москве, ЦСКА заинтересован в его подписании, думаю»

«Миннесота» уже предложила Капризову контракт на 8 лет с зарплатой свыше 8 млн долларов». Руссо о форварде

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья