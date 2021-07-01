Генменеджер «Миннесоты» и агент Капризова проведут переговоры на следующей неделе

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил, что планирует обсудить условия нового контракта нападающего Кирилла Капризова с агентом игрока на следующей неделе.
По словам Герина, агент Капризова связался с ним вчера.
«В противоположность тому, что сообщают некоторые люди, [переговоры] не охладели», – приводит слова Герина журналист Майкл Руссо.
Также сообщается, что клуб начал переговоры с агентом Кевина Фиалы.
Капризов ранее стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.
28 июля игрок получит статус ограниченно свободного агента.
Уикс о Капризове: «Переговоры с «Миннесотой» охладели. Он в Москве, ЦСКА заинтересован в его подписании, думаю»
«Миннесота» уже предложила Капризову контракт на 8 лет с зарплатой свыше 8 млн долларов». Руссо о форварде