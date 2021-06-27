Марк-Андре Флери: «Считаю Василевского лучшим вратарем в мире»

Вратарь прокомментировал тот факт, что он стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

Второе место в голосовании занял из , третье – из .

«В чем секрет игры на таком уровне? Я просто люблю хоккей. Я испытываю страсть к нему. Мне повезло заниматься тем, что мне нравится.

Конечно, я хочу поблагодарить партнеров. Они стабильно играли в течение сезона. Также спасибо моему напарнику и, конечно, болельщикам.

В НХЛ столько великолепных вратарей, столько габаритных парней, которые быстры и прекрасно двигаются. Филипп [Грубауэр] провел очень стабильный сезон, и мне нравилось наблюдать за его игрой.

Но сам я все же считаю Василевского лучшим вратарем в мире. Он быстр, гибок, за его игрой смотреть одно удовольствие, он постоянно делает поразительные вещи и обладает всеми качествами, которые вратарю необходимы.

И, конечно, для меня огромная честь и удача находиться здесь сегодня с этим трофеем после 17 лет попыток его выиграть», – сказал Флери.

Флери выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ, Василевский занял 2-е место в голосовании