Макдэвид – самый ценный игрок сезона НХЛ по версии журналистов и игроков

Форвард стал обладателем «Харт Трофи» – приза самому ценному игроку для своей команды в сезоне НХЛ.

Также он получил «Тед Линдсей Эворд» – приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов.

Звание самого ценного игрока по мнению хоккеистов Макдэвид получил уже в третий раз (в 2017 и 2018 годах).

Форвард «Ойлерс» выиграл «Харт», став победителем голосования журналистов. Голосовавшие называли по 5 кандидатов, баллы распределялись по схеме 10-7-5-3-1.

Макдэвид получил все 100 первых мест, набрав 1000 баллов.

Его ближайший конкурент – Остон Мэттьюс из – получил 600 баллов. Третье место занял Нэтан Маккиннон из (313 очков).

В минувшем регулярном чемпионате Макдэвид занял первое место среди бомбардиров НХЛ со 105 (33+72) очками.

Центрфорвард стал лидером лиги по передачам, очкам в равных составах (68) и очкам в большинстве (37), занял второе место по голам и победным голам (11).

Макдэвид набирал очки в 45 матчах из 56 и 33 раза набирал не менее двух очков за матч, а также 18 раз – не менее трех.

Нападающий третий раз стал лучшим бомбардиром (100 очков в сезоне-2016/17 и 108 очков в сезоне-2017/18).