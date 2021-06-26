Капризов – 5-й в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ, Шестеркин – 7-й, Свечников – 8-й, Бучневич – 10-й (Sportsnet)

Четыре российских игрока вошли в топ-15 рейтинга ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.
1. з Кэйл Макар («Колорадо»).
2. з Миро Хейсканен («Даллас»).
3. з Куинн Хьюз («Ванкувер»).
4. н Элиас Петтерссон («Ванкувер»).
5. н Кирилл Капризов («Миннесота»). Особо отмечается, что статус Капризова не позволяет другим командам делать ему контрактные предложения (оффер-шиты). По данным Capfriendly, у игрока также нет права на арбитражное слушание по контракту.
6. н Брэди Ткачак («Оттава»).
7. в Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Игрок имеет право на арбитраж.
8. н Андрей Свечников («Каролина»).
9. н Патрик Лайне («Коламбус»). Игрок имеет право на арбитраж.
10. н Павел Бучневич («Рейнджерс»). Игрок имеет право на арбитраж.
11. з Филипп Гронек («Детройт»).
12. н Конор Гарланд («Аризона»). Игрок имеет право на арбитраж.
13. н Сэм Райнхарт («Баффало»). Игрок имеет право на арбитраж.
14. в Юусе Сарос («Нэшвилл»). Игрок имеет право на арбитраж.
15. в Алекс Неделькович («Каролина»). Игрок имеет право на арбитраж.
Преимущественными правами на этих игроков обладают их нынешние команды, которые могут подписать с ними новые контракты в результате переговоров или арбитражного слушания.
Другие клубы теоретически могут сделать им предложение (оффер-шит), но нынешняя команда может его повторить, и в этом случае контракт считается заключенным.
В том случае, если предложение не повторяется, игрок переходит в другую команду, а нынешняя получает компенсацию в виде драфт-пиков, качество которых зависит от предложенной игроку зарплаты.
На практике последний переход по оффер-шиту произошел в 2007 году, когда Дастин Пеннер сменил «Анахайм» на «Эдмонтон». «Дакс» получили драфт-пики 1-го, 2-го и 3-го раундов.
Последнее на сегодня предложение ограниченно свободному агенту делал «Монреаль» в 2019 году – Себастьяну Ахо из «Каролины» (5 лет, кэпхит 8,45 млн долларов), но «Харрикейнс» повторили его.