Капризов – 5-й в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ, Шестеркин – 7-й, Свечников – 8-й, Бучневич – 10-й (Sportsnet)

Четыре российских игрока вошли в топ-15 рейтинга ограниченно свободных агентов по версии Sportsnet.

1. з Кэйл Макар («Колорадо»).

2. з Миро Хейсканен («Даллас»).

3. з Куинн Хьюз («Ванкувер»).

4. н Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

5. н («Миннесота»). Особо отмечается, что статус Капризова не позволяет другим командам делать ему контрактные предложения (оффер-шиты). По данным Capfriendly, у игрока также нет права на арбитражное слушание по контракту.

6. н Брэди Ткачак («Оттава»).

7. в Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Игрок имеет право на арбитраж.

8. н Андрей Свечников («Каролина»).

9. н Патрик Лайне ( ). Игрок имеет право на арбитраж.

10. н Павел Бучневич ( ). Игрок имеет право на арбитраж.

11. з Филипп Гронек ( ).

12. н Конор Гарланд («Аризона»). Игрок имеет право на арбитраж.

13. н Сэм Райнхарт («Баффало»). Игрок имеет право на арбитраж.

14. в Юусе Сарос («Нэшвилл»). Игрок имеет право на арбитраж.

15. в Алекс Неделькович («Каролина»). Игрок имеет право на арбитраж.

Преимущественными правами на этих игроков обладают их нынешние команды, которые могут подписать с ними новые контракты в результате переговоров или арбитражного слушания.

Другие клубы теоретически могут сделать им предложение (оффер-шит), но нынешняя команда может его повторить, и в этом случае контракт считается заключенным.

В том случае, если предложение не повторяется, игрок переходит в другую команду, а нынешняя получает компенсацию в виде драфт-пиков, качество которых зависит от предложенной игроку зарплаты.

На практике последний переход по оффер-шиту произошел в 2007 году, когда Дастин Пеннер сменил «Анахайм» на «Эдмонтон». «Дакс» получили драфт-пики 1-го, 2-го и 3-го раундов.

Последнее на сегодня предложение ограниченно свободному агенту делал «Монреаль» в 2019 году – Себастьяну Ахо из «Каролины» (5 лет, кэпхит 8,45 млн долларов), но «Харрикейнс» повторили его.