Капризов – 5-й в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ, Шестеркин – 7-й, Свечников – 8-й, Бучневич – 10-й (Sportsnet)

Теги рейтинги Рейнджерс Оттава Каролина Нэшвилл Детройт Коламбус Ванкувер Миннесота Колорадо Даллас Аризона НХЛ Павел Бучневич Игорь Шестеркин Юусе Сарос Алекс Неделькович Кирилл Капризов Конор Гарланд Патрик Лайне Филип Гронек Андрей Свечников Элиас Петтерссон Миро Хейсканен Кэйл Макар Куинн Хьюз Брэди Ткачак Хоккей

Четыре российских игрока вошли в топ-15 рейтинга ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.  

1. з Кэйл Макар («Колорадо»).

2. з Миро Хейсканен («Даллас»).

3. з Куинн Хьюз («Ванкувер»).

4. н Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

5. н Кирилл Капризов («Миннесота»). Особо отмечается, что статус Капризова не позволяет другим командам делать ему контрактные предложения (оффер-шиты). По данным Capfriendly, у игрока также нет права на арбитражное слушание по контракту. 

6. н Брэди Ткачак («Оттава»).

7. в Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Игрок имеет право на арбитраж. 

8. н Андрей Свечников («Каролина»).

9. н Патрик Лайне («Коламбус»). Игрок имеет право на арбитраж. 

10. н Павел Бучневич («Рейнджерс»). Игрок имеет право на арбитраж. 

11. з Филипп Гронек («Детройт»).

12. н Конор Гарланд («Аризона»). Игрок имеет право на арбитраж. 

13. н Сэм Райнхарт («Баффало»). Игрок имеет право на арбитраж. 

14. в Юусе Сарос («Нэшвилл»). Игрок имеет право на арбитраж. 

15. в Алекс Неделькович («Каролина»). Игрок имеет право на арбитраж. 

Преимущественными правами на этих игроков обладают их нынешние команды, которые могут подписать с ними новые контракты в результате переговоров или арбитражного слушания.

Другие клубы теоретически могут сделать им предложение (оффер-шит), но нынешняя команда может его повторить, и в этом случае контракт считается заключенным.

В том случае, если предложение не повторяется, игрок переходит в другую команду, а нынешняя получает компенсацию в виде драфт-пиков, качество которых зависит от предложенной игроку зарплаты.

На практике последний переход по оффер-шиту произошел в 2007 году, когда Дастин Пеннер сменил «Анахайм» на «Эдмонтон». «Дакс» получили драфт-пики 1-го, 2-го и 3-го раундов. 

Последнее на сегодня предложение ограниченно свободному агенту делал «Монреаль» в 2019 году – Себастьяну Ахо из «Каролины» (5 лет, кэпхит 8,45 млн долларов), но «Харрикейнс» повторили его. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья