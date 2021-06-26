Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, дважды набравший 30+ очков в Кубке Стэнли. В 2 розыгрышах подряд больше только у Гретцки и Лемье

Форвард набрал 3 (2+1) очка в матче финальной серии Кубка Стэнли с (5:1, 1-0).

В 19 играх текущего плей-офф у него стало 30 (7+23) баллов. В прошлом розыгрыше он набрал 34 (7+27) балла в 25 играх.

Кучеров – 5-й игрок в истории , набравший 30 или более очков в двух розыгрышах плей-офф за карьеру. До него это удавалось Уэйну Гретцки (всего – 6 раз), Марку Мессье (3), Яри Курри (2) и Марио Лемье (2).

64 очка Кучерова в двух подряд розыгрышах плей-офф – это 7-й результат в истории лиги.

Больше набирали только 2 игрока – Уэйн Гретцки (82 – 1984 и 1985, 77 – 1987 и 1988, 73 – 1983 и 1984, 66 – 1985 и 1986, 65 – 1988 и 1989) и (78 – 1991 и 1992).

У Кучерова дубль и передача против «Монреаля». У него 30 очков в 19 играх плей-офф