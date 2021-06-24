Мэрия Уфы хочет взыскать с «Салавата» более 20 млн рублей и обязать клуб освободить Дворец спорта и интернат за долги

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало в суд на . Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Мэрия хочет взыскать с клуба КХЛ задолженность по арендной плате в размере 16 991 772 рублей за период с 1 февраля по 30 июня 2021 года и пени в размере 3 891 115 рублей, расторгнуть договор и обязать «Салават» освободить занимаемые помещения муниципального фонда.

«СобКор02» уточняет, что управление хочет, чтобы хоккейная школа клуба покинула здания, где располагается интернат для иногородних воспитанников, и ледовый Дворей спорта.

Задолженность за аренду интерната общей площадью 550,9 кв. м. составила 579 тысяч рублей с учетом пени, за дворец спорта – более 20 млн рублей.

По данным издания, клуб в качестве арендатора ежегодно пополняет городскую казну более чем на 40 млн рублей.

Исковые заявления находятся на рассмотрении суда первой инстанции. Следующее заседание состоится 2 сентября.