«Ак Барс» готов предложить Зарипову не больше 15-20 млн рублей в год

Переговоры между «Ак Барсом» и нападающим продолжаются.

Сейчас хоккеист находится на обследовании в Швейцарии. Казанский клуб ждет результатов.

Переговоры с игроком продолжатся только после того, как он вернется в Россию, и только в том случае, если все его показатели будут в норме, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что в пока никто не готов соглашаться на 60 миллионов рублей, которые требует сторона хоккеиста. В клубе готовы предложить не больше 15-20 млн.

В минувшем сезоне 40-летний форвард принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету 5 матчей в плей-офф без набранных очков.