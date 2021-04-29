40-летний Зарипов просит у «Ак Барса» 60 млн рублей в год. Клуб взял паузу в переговорах («Бизнес Online»)

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«Ак Барс» еще не принял решение касательно будущего форварда Даниса Зарипова.

Клуб не предложил игроку новое соглашение, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, сторона хоккеиста хочет продлить контракт с «Ак Барсом» на прежних условиях. В минувшем сезоне он получал 60 млн рублей по однолетнему соглашению.

Сообщается, что после завершения сезона игрок отправился на обследование в Германию. Окончательных результатов обследования пока нет. Однако, по данным издания, Зарипову потребуется операция. Срок восстановления составит почти четыре месяца.

В таком случае хоккеист пропустит предсезонные сборы, а также старт регулярного чемпионата.

Отмечается, что «Ак Барс» взял паузу в переговорах с игроком.

В минувшем сезоне КХЛ 40-летний форвард сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (7+16) очка. В плей-офф он провел пять игр.

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