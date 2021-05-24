Роман Ротенберг: «Когда игроки читают, что проиграть этой Канаде будет позором, это влияет на них. Влияние извне»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему лайкнул пост музыканта Александра Розенбаума, который подверг критике работу российских спортивных медиа.
«Может быть, это кто-то за меня лайкнул пост Розенбаума? Он ничего такого плохого же не написал.
Просто сказал, что журналисты оказали медвежью услугу сборной России. Канада – это Канада. Это не Уганда.
Игроки в «пузыре» следят за новостями в телефоне. Мы же не отбираем эти телефоны.
И когда они читают, что проиграть этой Канаде будет позором, это все равно влияет на них, это влияние извне.
На Олимпиаде мы учтем эти факторы, чтобы не было такого влияния», – сказал Ротенберг.
Какой состав Канады обыграл Россию (и взял золото ЧМ)? Мы прикинули – примерно седьмой