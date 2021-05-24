Россия владела шайбой 55 секунд из 7 минут и 12 секунд в овертаймах со Швецией и Канадой

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Автор Sports.ru Никита Петухов привел статистические показатели касательно игры сборной России в овертаймах на ЧМ-2021, которые проходили в формате «3 на 3».

На турнире команда тренера Валерия Брагина провела два дополнительных периода – против Швеции и Канады.

Со шведами овертайм завершился без голов, а по буллитам победили россияне. В четвертьфинале Канада забила победный гол России в овертайме.

В общей сложности в овертаймах Россия играла 7 минут и 12 секунд и владела шайбой из этого времени всего 55 секунд: 35 секунд против Швеции и 20 секунд – против Канады.

Россия вылетела с ЧМ из-за элементарных просчетов в овертайме. Очень легко отдавали шайбу – за что и получили

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