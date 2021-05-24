Станислав Черчесов: «Красная машина» доставляла нам много радостей в последние годы. Мы болели за них»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды по хоккею от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге.

«Понятно, что на таком уровне любой момент решает исход матча и турнира. Это большой спорт. Спорт высших достижений.

Наша «Красная машина» нам много радостей доставляла в последние годы, а неудача для того и есть, чтобы поправиться и после шага назад сделать два вперед.

Мы болели за них, теперь мы вступаем в свои соревнования», – сказал Черчесов.

В настоящее время футбольная сборная России готовится к матчам чемпионата Европы.

Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне

Россия не побеждает Канаду в плей-офф с 2014 года! У нас уже 9 поражений подряд на разных турнирах