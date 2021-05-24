Чернышенко о поражении России: «Это неожиданность, за то и любим спорт. Канадского проклятья нет, наши точно были сильнее»

Заместитель председателя правительства РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) на ЧМ-2021 в Риге.

«Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт.

Кто-то говорит, есть канадское проклятье, я считаю, что нет. Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному», – сказал Чернышенко.

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