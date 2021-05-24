Чернышенко о поражении России: «Это неожиданность, за то и любим спорт. Канадского проклятья нет, наши точно были сильнее»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Дмитрий Чернышенко ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Заместитель председателя правительства РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) на ЧМ-2021 в Риге. 

«Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт.

Кто-то говорит, есть канадское проклятье, я считаю, что нет. Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному», – сказал Чернышенко. 

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45%
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2%
Иван Морозов
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8%
Сборная России по хоккею

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