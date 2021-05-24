«Колорадо» выиграл 6-й матч подряд. Прошлые обладатели «Президентс трофи», стартовавшие с 6+ побед, выиграли Кубок Стэнли

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Президентс трофи Джаред Беднар Хоккей

«Колорадо» победил в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ, 2-0 в серии).

Команда тренера Джареда Беднара выиграла шестой матч в плей-офф подряд, повторив клубный рекорд, установленный в 1987 году.

Кроме того, клуб стал третьим обладателем Президентского кубка, одержавшим шесть или более побед подряд на старте плей-офф.

Ранее это удалось «Рейнджерс» (7 побед подряд в 1994 году) и «Далласу» (6 в 1999 году).

Отметим, что в итоге «Рейнджерс» стали обладателями Кубка Стэнли-1994, «Старс» стали чемпионами 1999 года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья