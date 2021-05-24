Тренер Канады Галлан: «Ждем, что в воротах России сыграет Бобровский. У нас есть заметки по нему»

Теги Сборная России по хоккею Кубок Стэнли Сергей Бобровский Жерар Галлан Сборная Канады по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался в преддверии матча против России в четвертьфинале ЧМ-2021.

Игра состоится сегодня, 3 июня. Начало – в 20:15 по московскому времени.

«Мы ждем, что в воротах сборной России сыграет Бобровский, хотя, конечно, наверняка не можем знать. Он великолепный голкипер из НХЛ, поэтому мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Надеюсь, сможем забить ему несколько голов, но он отличный вратарь.

В Канаде мало внимания к чемпионату мира, сейчас идет плей-офф Кубка Стэнли, он там важнее всего. Но поверьте, канадский народ ждет, что мы добьемся успеха на чемпионате мира.

Этот турнир очень важен для всех игроков, тренеров и руководства сборной, которые приехали сюда. Мы хотим выиграть, поверьте, для нас чемпионат мира имеет большое значение», – сказал Галлан.

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