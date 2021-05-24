Тренер Канады Галлан: «Ждем, что в воротах России сыграет Бобровский. У нас есть заметки по нему»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался в преддверии матча против России в четвертьфинале ЧМ-2021.

Игра состоится сегодня, 3 июня. Начало – в 20:15 по московскому времени.

«Мы ждем, что в воротах сборной России сыграет Бобровский, хотя, конечно, наверняка не можем знать. Он великолепный голкипер из НХЛ, поэтому мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Надеюсь, сможем забить ему несколько голов, но он отличный вратарь.

В Канаде мало внимания к чемпионату мира, сейчас идет плей-офф Кубка Стэнли, он там важнее всего. Но поверьте, канадский народ ждет, что мы добьемся успеха на чемпионате мира.

Этот турнир очень важен для всех игроков, тренеров и руководства сборной, которые приехали сюда. Мы хотим выиграть, поверьте, для нас чемпионат мира имеет большое значение», – сказал Галлан.