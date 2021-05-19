Россия обыграла Швейцарию (4:1). Это четвертая победа в пяти матчах ЧМ-2021

Сборная России победила Швейцарию (4:1) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Голами в составе российской команды отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль.
Автором шайбы Швейцарии стал Нико Хишир.
Команда тренера Валерия Брагина одержала четвертую победу в пяти играх на турнире.
- Дата проведения
- 29 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
- 0:1 – 35 Бурдасов (Галимов)
- 1:1 – 48 Хишир (Амбюль)
- 1:2 – 50 Карнаухов (Толчинский, Барабанов)
- 1:3 – 52 Толчинский (Слепышев, Проворов)
- 1:4 – 59 Толчинский (Барабанов, Карнаухов)