Россия обыграла Швейцарию (4:1). Это четвертая победа в пяти матчах ЧМ-2021

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Сборная России победила Швейцарию (4:1) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. 

Голами в составе российской команды отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль.

Автором шайбы Швейцарии стал Нико Хишир.

Команда тренера Валерия Брагина одержала четвертую победу в пяти играх на турнире.

Швейцария – Россия 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Дата проведения
29 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео
0:1 – 35 Бурдасов (Галимов)
1:1 – 48 Хишир (Амбюль)
1:2 – 50 Карнаухов (Толчинский, Барабанов)
1:3 – 52 Толчинский (Слепышев, Проворов)
1:4 – 59 Толчинский (Барабанов, Карнаухов)
Вратари: Берра 22/25 – Самонов 22/23.

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