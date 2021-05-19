Россия обыграла Швейцарию (4:1). Это четвертая победа в пяти матчах ЧМ-2021

Сборная России победила Швейцарию (4:1) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Голами в составе российской команды отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль.

Автором шайбы Швейцарии стал Нико Хишир.

Команда тренера Валерия Брагина одержала четвертую победу в пяти играх на турнире.

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