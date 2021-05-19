Требования Овечкина по зарплате основаны на проценте от потолка «Вашингтона». Он лично ведет переговоры

Стали известны некоторые детали по контракту форварда с «Вашингтоном».

По данным The Athletic, именно Овечкин настаивает на том, чтобы детали переговоров оставались конфиденциальными, поэтому о них так мало информации.

Переговоры ведет сам российский хоккеист, у которого нет агента, при поддержке родителей и небольшой группы партнеров. Овечкин общается напрямую с владельцем клуба Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом.

Свои требования к зарплате Овечкин рассчитывает на основе процента от зарплатного потолка команды. Его истекающий контракт был со среднегодовой зарплатой 9,54 млн долларов и составлял 11,7% от потолка в 81,5 млн долларов в этом году.

Есть вероятность, что новый контракт будет подписан после драфта расширения «Сиэтла» – чтобы «Вашингтону» не пришлось защищать еще и Овечкина и терять кого-то из менее важных, но ценных игроков.

Новый контракт Овечкина в НХЛ: сколько миллионов, сколько лет и точно ли «Вашингтон»? Онлайн

