Требования Овечкина по зарплате основаны на проценте от потолка «Вашингтона». Он лично ведет переговоры

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис Брайан Маклеллан Хоккей

Стали известны некоторые детали по контракту форварда Александра Овечкина с «Вашингтоном».

По данным The Athletic, именно Овечкин настаивает на том, чтобы детали переговоров оставались конфиденциальными, поэтому о них так мало информации.

Переговоры ведет сам российский хоккеист, у которого нет агента, при поддержке родителей и небольшой группы партнеров. Овечкин общается напрямую с владельцем клуба Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом.

Свои требования к зарплате Овечкин рассчитывает на основе процента от зарплатного потолка команды. Его истекающий контракт был со среднегодовой зарплатой 9,54 млн долларов и составлял 11,7% от потолка в 81,5 млн долларов в этом году.

Есть вероятность, что новый контракт будет подписан после драфта расширения «Сиэтла» – чтобы «Вашингтону» не пришлось защищать еще и Овечкина и терять кого-то из менее важных, но ценных игроков.

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