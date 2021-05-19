Брагин о поражении от Словакии: «Вышли расхлябанными – правда в этом есть. Знаем, как в дальнейшем работать»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Словакии (1:3) в матче ЧМ-2021.

– сказал, что вышли расхлябанными. Не получилось настроить?

– Правда в этом есть. Теперь мы знаем, как в дальнейшем работать в этом плане. Соперник выиграл за счет самоотдачи.

– Не было желания подождать ?

– Да все уже в прессе объяснено.

– Насколько сказалась потеря и ?

– Григоренко готовится к дальнейшим матчам. Конечно, креатива немного не хватило, – заявил Брагин.

Российская команда проиграла Словакии впервые с 2004 года на чемпионатах мира.

Первое поражение России на ЧМ-2021 – 1:3 от Словакии. Все голы матча – тут