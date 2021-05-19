Брагин о поражении от Словакии: «Вышли расхлябанными – правда в этом есть. Знаем, как в дальнейшем работать»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Словакии (1:3) в матче ЧМ-2021.
– Владислав Каменев сказал, что вышли расхлябанными. Не получилось настроить?
– Правда в этом есть. Теперь мы знаем, как в дальнейшем работать в этом плане. Соперник выиграл за счет самоотдачи.
– Не было желания подождать Кирилла Капризова?
– Да все уже в прессе объяснено.
– Насколько сказалась потеря Константина Окулова и Михаила Григоренко?
– Григоренко готовится к дальнейшим матчам. Конечно, креатива немного не хватило, – заявил Брагин.
Российская команда проиграла Словакии впервые с 2004 года на чемпионатах мира.
Первое поражение России на ЧМ-2021 – 1:3 от Словакии. Все голы матча – тут