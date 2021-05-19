Травма Кучерова не является серьезной, но его участие в 5-м матче серии пока под вопросом

Травма форварда , полученная в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (6:2, 3-1), не является серьезной, утверждает The Athletic со ссылкой на источник в команде.

Игрок получил удар клюшкой по ноге от форварда «Флориды» Энтони Дюклера в третьем периоде.

«Хорошая новость для «Тампы» заключается в том, что, по словам источника, травма Кучерова не считается серьезной.

Трудно сказать, насколько серьезна травма Сергачева, хотя он все же катился сам после удара головой о борт, когда его атаковал Хернквист.

Насколько я знаю, его состояние движется в правильном направлении. Готовы ли Кучеров или Сергачев сыграть в пятом матче серии, пока неизвестно», – написал журналист Джо Смит в своем материале.

Кучеров на классе развалил «Флориду» – он уже в топ-6 русских бомбардиров плей-офф. А потом ему врезали клюшкой по ноге