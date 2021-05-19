Кучеров вышел на единоличное 6-е место по очкам в плей-офф среди россиян. У него 103 балла в 94 матчах

Форвард сделал три голевые передачи в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:1, 2-й период, 2-1 в серии).

Теперь на его счету 103 (38+65) очка в 94 играх плей-офф за карьеру.

Он превзошел достижение (100 очков в 123 матчах) и вышел на единоличное 6-е место в списке самых результативных игроков из России в матчах Кубка Стэнли.

Пятое место занимает (113 очков в 157 матчах). Рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 матчах).