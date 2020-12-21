Овечкин о контракте: «Меня это не волнует. Мы хотим еще раз завоевать Кубок Стэнли»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его не беспокоит отсутствие нового контракта с клубом перед стартом плей-офф. 

«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать?

Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок Стэнли еще раз для города и для нас», – сказал Овечкин. 

Срок соглашения 35-летнего игрока с «Кэпиталс» рассчитан до конца нынешнего сезона. Он получает 9,5 миллиона долларов в год. Стороны договорились сделать паузу и возобновить переговоры после плей-офф.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет против «Бостона».

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