Овечкин о контракте: «Меня это не волнует. Мы хотим еще раз завоевать Кубок Стэнли»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его не беспокоит отсутствие нового контракта с клубом перед стартом плей-офф.
«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать?
Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок Стэнли еще раз для города и для нас», – сказал Овечкин.
Срок соглашения 35-летнего игрока с «Кэпиталс» рассчитан до конца нынешнего сезона. Он получает 9,5 миллиона долларов в год. Стороны договорились сделать паузу и возобновить переговоры после плей-офф.
В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет против «Бостона».