«Авангард» предлагал Чинахову 2-летний контракт с зарплатой 12,5 млн рублей в год

Стали известны подробности переговоров с нападающим .

Омский клуб предлагал хоккеисту двухлетний контракт на 25 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

20-летний форвард решил продолжить карьеру в НХЛ и заключил соглашение с «Коламбусом».

Чинахов в завершившемся сезоне набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 21 игре.

Кажется, Чинахов слишком рано сорвался в НХЛ. В «Авангарде» и молодежной сборной он так и не выдал топ-уровень