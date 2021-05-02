«Авангард» предлагал Чинахову 2-летний контракт с зарплатой 12,5 млн рублей в год

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Стали известны подробности переговоров «Авангарда» с нападающим Егором Чинаховым.

Омский клуб предлагал хоккеисту двухлетний контракт на 25 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

20-летний форвард решил продолжить карьеру в НХЛ и заключил соглашение с «Коламбусом».

Чинахов в завершившемся сезоне КХЛ набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 21 игре.

Кажется, Чинахов слишком рано сорвался в НХЛ. В «Авангарде» и молодежной сборной он так и не выдал топ-уровень

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