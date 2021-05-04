Кросби набрал 2+1 в матче с «Филадельфией» и обошел Овечкина по очкам за карьеру – 1323 против 1320

Теги Питтсбург Филадельфия Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Жильбер Перро Хоккей

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:3). 

Канадец вышел на единоличное 34-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги. 

В его активе стало 1323 (485+838) очка в 1037 матчах в лиге. Он обогнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам за карьеру. 

У россиянина 1320 (730+590) баллов в 1196 матчах. На 33-м месте в истории идет Жильбер Перро с 1326 очками. 

В текущем сезоне Кросби стал 8-м игроком, достигшим отметки 60 очков. С его статистикой можно ознакомиться здесь

 
 
 

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