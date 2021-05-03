Куинн о поведении Уилсона: «Это неуважение к хоккею, с ним такое случается постоянно. Панарин мог получить серьезную травму»

Главный тренер после матча с «Вашингтоном» (3:6) поделился мнением об эпизоде с участием , Павла Бучневича и .

Во втором периоде во время стычки у ворот «Кэпиталс» Уилсон сначала ударил лежавшего на льду Бучневича, а потом опрокинул на лед подоспевшего на выручку Панарина.

За это он получил двойной малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы.

«Мы все видели, что произошло. В этой игре есть черта, которую нельзя пересекать. Для меня это просто проявление неуважения в целом ко всей игре. У нас в составе есть звездный игрок, который в данном моменте мог получить действительно серьезную травму.

Подобное случается с Уилсоном постоянно. И это совершенно неприемлемо. Вы все видели, что случилось. Повторюсь, что это просто ноль уважения к игре, хоккеистам и всем участникам. Что с этим можно сделать?

Слушайте, лига уже давно борется с подобными вещами. Так что данный вопрос не ко мне», – сказал Куинн.

Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд