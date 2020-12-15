Владислав Третьяк: «Авангард» играл не так ярко, как ЦСКА. Меньше владел шайбой, по финскому варианту – на контратаках»

Президент ФХР прокомментировал победу над ЦСКА (4-2 в серии) в финале Кубка Гагарина.

«Авангард» заслуженно победил. У ЦСКА был шанс, чтобы забить, когда команда играла впятером против троих.

Но как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом? «Авангард» же зубами ловил шайбу. Команда победила заслуженно.

«Авангард» выиграл за счет дисциплины, сплоченности. Я бы выделил вратаря, а это 70% успеха.

Они играли не так ярко, как , меньше владели шайбой, но действовали по финскому варианту – на контратаках, показывали вязкую игру.

«Авангард» использовал свой потенциал, а у ЦСКА такие ударные силы, как Окулов, Мамин, в финальных матчах ничего не показали», – сказал Третьяк.

У КХЛ очень красивый чемпион. «Авангард» доказал, что в хоккее сердце важнее механики

Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук