Макдэвид сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче против «Виннипега» и первым набрал 80 очков

Капитан набрал 4 (3+1) очка в матче против (6:1).

Хет-трик стал для канадца третьим в сезоне и 9-м – в регулярных чемпионатах лиги.

Он первым в сезоне пересек отметку 80 очков – в его активе теперь 81 (28+53) балл в 46 матчах. В последних 4 играх у него 12 (5+7) очков.

Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя – партнера Леона Драйзайтля. В гонке снайперов он вышел на 2-е место, уступая Остону Мэттьюсу из «Торонто» 6 голов.