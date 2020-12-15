Макдэвид сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче против «Виннипега» и первым набрал 80 очков

Теги Эдмонтон НХЛ Виннипег Коннор Макдэвид Хоккей

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в матче НХЛ против «Виннипега» (6:1). 

Хет-трик стал для канадца третьим в сезоне и 9-м – в регулярных чемпионатах лиги. 

Он первым в сезоне пересек отметку 80 очков – в его активе теперь 81 (28+53) балл в 46 матчах. В последних 4 играх у него 12 (5+7) очков. 

Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя – партнера Леона Драйзайтля. В гонке снайперов он вышел на 2-е место, уступая Остону Мэттьюсу из «Торонто» 6 голов. 

 

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