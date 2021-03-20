Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 60 очков, Драйзайтль – второй с 50 баллами. Оба провели по 34 матча

Форварды и Леон Драйзайтль набрали очки в матче регулярного чемпионата против (4:2).

Капитан «Ойлерс» набрал 1+1 и первым в сезоне достиг отметки 60 очков. У него 21 гол и 39 передач в 34 матчах.

Макдэвид лидирует в бомбардирской гонке и сравнялся с Остоном Мэттьюсом из «Торонто» в снайперской.

Начиная с сезона-1993/94 60 очков за 34 матча или менее набирали только Марио Лемье (3 раза; 1995/96 – 21 матч, 2000/01 – 34, 2002/03 – 33), Яромир Ягр (1995/96 – 29), Сергей Федоров (1993/94 – 34) и Рон Фрэнсис (1995/96 – 34).

Драйзайтль забил 1 гол и вторым в сезоне достиг отметки 50 очков. В его активе 18 голов и 32 передачи в 34 матчах.

Он оторвался от идущего в гонке бомбардиров третьим Патрика Кэйна из «Чикаго» на 8 очков.