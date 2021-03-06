Патрик Кэйн, Макдэвид и Мэттьюс – главные претенденты на «Харт Трофи» по итогам половины сезона (NHL.com)

Официальный сайт провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам половины сезона.

Приз вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял нападающий Патрик Кэйн, набравший 74 балла (10 первых мест).

На втором месте идет форвард Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (65 баллов, 6 первых мест). Замкнул тройку лидеров нападающий Остон Мэттьюс с 28 баллами.

Из россиян в список вошли Андрей Василевский («Тампа», 9 баллов, 1 первое место) и («Миннесота», 3 балла).

Голоса также получили Анже Копитар («Лос-Анджелес», 26 баллов), Виктор Хедман ( , 12 баллов), Марк-Андре Флери («Вегас», 11 баллов), Марк Шайфли («Виннипег», 10 баллов), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 8 баллов), Митч Марнер («Торонто», 3 балла), Александр Барков («Флорида», 2 балла), Джонатан Юбердо («Флорида», 2 балла), Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 1 балл) и Брэд Маршанд («Бостон», 1 балл).