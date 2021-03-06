Патрик Кэйн, Макдэвид и Мэттьюс – главные претенденты на «Харт Трофи» по итогам половины сезона (NHL.com)

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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам половины сезона. 

Приз вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн, набравший 74 балла (10 первых мест).

На втором месте идет форвард Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (65 баллов, 6 первых мест). Замкнул тройку лидеров нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс с 28 баллами.

Из россиян в список вошли Андрей Василевский («Тампа», 9 баллов, 1 первое место) и Кирилл Капризов («Миннесота», 3 балла).

Голоса также получили Анже Копитар («Лос-Анджелес», 26 баллов), Виктор Хедман («Тампа», 12 баллов), Марк-Андре Флери («Вегас», 11 баллов), Марк Шайфли («Виннипег», 10 баллов), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 8 баллов), Митч Марнер («Торонто», 3 балла), Александр Барков («Флорида», 2 балла), Джонатан Юбердо («Флорида», 2 балла), Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 1 балл) и Брэд Маршанд («Бостон», 1 балл).

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