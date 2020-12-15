Третьяк о ЧМ-2021: «Из НХЛ можно будет дозаявить 6 игроков. Заявка команды расширена с 25 до 28 человек»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что заявка команд на ЧМ-2021 в Латвии будет расширена до 28 игроков.

– Что касается предстоящего чемпионата мира, есть ли понимание, как будет комплектоваться команда?

– Все зависит от решения НХЛ, пустят ли они своих хоккеистов. Также они продлили регулярный чемпионат до 16 мая. Раньше планировалось, что он закончится 9 мая, и был шанс, что кто-то из игроков сможет раньше приехать.

Но сейчас ИИХФ было принято решение, что дозаявить будет можно 6 игроков из НХЛ. Также заявка команды была расширена с 25 до 28 игроков.

Однако все еще очень много неясностей. Но известно, что игроки должны будут пройти пятидневный карантин.

– Успеют ли игроки из НХЛ приехать в «пузырь» до начала турнира?

– Как я уже говорил, все будет зависеть от НХЛ. Мы надеемся, что все-таки кто-то приедет, – сказал Третьяк.

пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.