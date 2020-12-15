Анисимов стал запасным вратарем «Оттавы» в матче с «Ванкувером». Форсберг получил травму на разминке, Мюррей – по ходу игры

Форвард «Оттавы» не выходил на лед в матче с (2:4), но мог занять место в воротах.

Россиянин стал запасным голкипером «Сенаторс» из-за травм двух вратарей в один день.

Изначально планировалось, что ворота в игре с «Кэнакс» будет защищать , но он получил травму на предматчевой разминке.

В ворота встал , но тоже получил травму во втором периоде и был заменен на Маркуса Хогберга.

Если бы и с ним что-то случилось, то в ворота бы встал Анисимов, уже надевший вратарскую экипировку.

«Арти спустился и переоделся. И кто знает, может, если бы он вошел в игру, все было бы как в прошлом году в Торонто, когда на лед вышел экстренный вратарь», – поделился мнением о ситуации форвард .

В феврале прошлого года 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс сыграл за «Каролину» против «Торонто» (6:3). Он вошел в игру после травм обоих заявленных на матч вратарей «Харрикейнс» – Джеймса Раймера и Петра Мразека.