Данис Зарипов: «Мыслей об окончании карьеры нет. «Ак Барс» в приоритете, если поступит предложение от «Трактора» – рассмотрю»

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что собирается продолжить карьеру. 26 марта игроку исполнилось 40 лет.

– После того как «Ак Барс» проиграл «Авангарду», не возникло мысли о завершении карьеры?

– Для меня это одно из самых болезненных поражений за все время, что я играю в хоккей. Уступить в овертайме седьмого матча на глазах своих болельщиков – большой удар. Скажу честно, я до сих пор не отошел от неудачи и в душе сильно переживаю.

Но мыслей об окончании карьеры у меня нет. Сил и мотивации хватит, чтобы провести как минимум один сезон. Очень хочется выиграть еще раз.

– Ваши ближайшие планы?

– Отдохну как следует, надо набраться новых эмоций, и начну готовиться к новому сезону.

– Ждете предложения от «Ак Барса»?

– Да. Считаю, что способен еще принести пользу команде.

– В Челябинск не думали вернуться?

– Если поступит предложение от , то я его рассмотрю. Но на данный момент для меня в приоритете «Ак Барс».

– В Челябинске идут разговоры о будущем , в котором вы дебютировали во взрослом хоккее.

– Тогда команда называлась «Мечел» и играла в Суперлиге. Насчет «Челмета» ходит много слухов, но я знаю, как обстоит ситуация на самом деле. Его хотят вернуть в Металлургический район, трансформировав в команду МХЛ, и тем самым возродить наш «Мечел».

Также планируют создать еще две команды в юниорской лиге, чтобы сохранить как можно больше игроков в Челябинске на момент перехода с юношеского уровня во взрослый. Мне будет очень приятно, если там все изменится в лучшую сторону и клуб со временем начнет выпускать новых Зариповых, Медведевых, Бурдасовых, а жители Металлургического района вспомнят, что такое большой хоккей, – сказал Зарипов.