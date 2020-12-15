Данис Зарипов: «Мыслей об окончании карьеры нет. «Ак Барс» в приоритете, если поступит предложение от «Трактора» – рассмотрю»

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что собирается продолжить карьеру. 26 марта игроку исполнилось 40 лет.
– После того как «Ак Барс» проиграл «Авангарду», не возникло мысли о завершении карьеры?
– Для меня это одно из самых болезненных поражений за все время, что я играю в хоккей. Уступить в овертайме седьмого матча на глазах своих болельщиков – большой удар. Скажу честно, я до сих пор не отошел от неудачи и в душе сильно переживаю.
Но мыслей об окончании карьеры у меня нет. Сил и мотивации хватит, чтобы провести как минимум один сезон. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина еще раз.
– Ваши ближайшие планы?
– Отдохну как следует, надо набраться новых эмоций, и начну готовиться к новому сезону.
– Ждете предложения от «Ак Барса»?
– Да. Считаю, что способен еще принести пользу команде.
– В Челябинск не думали вернуться?
– Если поступит предложение от «Трактора», то я его рассмотрю. Но на данный момент для меня в приоритете «Ак Барс».
– В Челябинске идут разговоры о будущем «Челмета», в котором вы дебютировали во взрослом хоккее.
– Тогда команда называлась «Мечел» и играла в Суперлиге. Насчет «Челмета» ходит много слухов, но я знаю, как обстоит ситуация на самом деле. Его хотят вернуть в Металлургический район, трансформировав в команду МХЛ, и тем самым возродить наш «Мечел».
Также планируют создать еще две команды в юниорской лиге, чтобы сохранить как можно больше игроков в Челябинске на момент перехода с юношеского уровня во взрослый. Мне будет очень приятно, если там все изменится в лучшую сторону и клуб со временем начнет выпускать новых Зариповых, Медведевых, Бурдасовых, а жители Металлургического района вспомнят, что такое большой хоккей, – сказал Зарипов.