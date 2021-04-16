Мирошниченко получил разрешение на въезд в США для участия в ЮЧМ-2021

Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко сможет принять участие в ЮЧМ-2021, информирует официальный сайт ФХР.

Ранее сообщалось, что миграционная служба США запретила хоккеисту въезд на территорию страны.

«ФХР провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и паралимпийским комитетом США.

Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире (NIE – national interest exception waiver).

ФХР благодарит международных партнеров за своевременное содействие в вопросах взаимодействия с государственными органами США», – говорится в сообщении на сайте .

Юниорский чемпионат мира пройдет в Техасе с 26 апреля по 6 мая.