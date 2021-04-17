«Баффало» в 10-й раз подряд не вышел в плей-офф и повторил антирекорд НХЛ

После поражения от «Питтсбурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата лишился теоретических шансов на выход в плей-офф.

Клуб пропустит розыгрыш Кубка Стэнли в 10-й раз подряд.

Это повторение антирекорда лиги, ранее установленного «Флоридой» (в период с 2001 по 2011 годы) и повторенного (с 2007 по 2016 годы).

В последний раз «Сэйбрс» играли в плей-офф в 2011 году, а выигрывали серию – в 2007 году, когда во 2-й раз подряд дошли до финала конференции.

В текущей таблице НХЛ «Баффало» занимает последнее место с 29 очками в 44 матчах.