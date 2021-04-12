Шипачев, Подколзин и Яковлев вошли в состав сборной России на матчи Еврочелленджа против Беларуси

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Штаб сборной России назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа против сборной Беларуси, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.

ВратариИван Бочаров («Динамо»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»).

ЗащитникиВиктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все – СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба – «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо»), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба – «Металлург»).

НападающиеАндрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все – СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба – «Витязь»), Вадим Шипачев («Динамо»), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все – «Локомотив).

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Валерий Брагин, тренеры Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков Дэниэл Бохнер, тренер-методист Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших.

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