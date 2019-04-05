Шипачев – единственный игрок в КХЛ с зарплатой больше 100 млн рублей. В прошлом сезоне таких было 12 («СЭ»)

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ с зарплатой 120 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.

Шипачев – единственный на сегодня игрок в , зарплата которого превышает 100 млн рублей. В прошлом сезоне таких игроков было 12, в сезоне-2018/19 – 16, а в сезоне-2017/18 – 18.

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги:

1. Вадим Шипачев ( ) – 120 миллионов рублей

2. («Динамо») – 95 млн рублей

3. ( ) – 90 млн рублей, контракт может быть расторгнут

( ) – 90 млн рублей

(«Салават Юлаев») – 90 млн рублей

6. ( ) – 85 млн рублей

( ) – 85 млн рублей, контракт может быть расторгнут

( ) – 85 млн рублей

9. («Салават Юлаев») – 80 млн рублей

( ) – 80 млн рублей

Зарплаты учитываются без бонусов. Полный список смотрите здесь.