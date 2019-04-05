Шипачев – единственный игрок в КХЛ с зарплатой больше 100 млн рублей. В прошлом сезоне таких было 12 («СЭ»)

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ с зарплатой 120 миллионов рублей в год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.
Шипачев – единственный на сегодня игрок в КХЛ, зарплата которого превышает 100 млн рублей. В прошлом сезоне таких игроков было 12, в сезоне-2018/19 – 16, а в сезоне-2017/18 – 18.
Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги:
1. Вадим Шипачев («Динамо») – 120 миллионов рублей
2. Дмитрий Яшкин («Динамо») – 95 млн рублей
3. Свен Андригетто («Авангард») – 90 млн рублей, контракт может быть расторгнут
Якуб Коварж («Автомобилист») – 90 млн рублей
Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») – 90 млн рублей
6. Джастин Азеведо («Ак Барс») – 85 млн рублей
Сергей Калинин (ЦСКА) – 85 млн рублей, контракт может быть расторгнут
Антон Ландер («Локомотив») – 85 млн рублей
9. Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 80 млн рублей
Юха Метсола («Салават Юлаев») – 80 млн рублей
Зарплаты учитываются без бонусов. Полный список смотрите здесь.