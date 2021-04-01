Минспорта Новосибирской области хочет взыскать с «Сибири» 595 млн рублей через суд

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области хочет взыскать с «Сибири» 595 млн рублей через суд. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Как сообщает «Тайга.инфо», это сумма выделенных региональным правительством субсидий в 2016-2017 годах, на которую, по мнению чиновников, клуб не имел права из-за долгов перед бюджетом.

В 2016 году клуб получил 295 млн рублей, в 2017 году – 300 млн рублей.

В 2018 году контрольно-счетная палата Новосибирской области сообщила о нарушениях при выделении субсидий «Сибири». В отчете говорилось, что деньги перечислили при наличии задолженности перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, что нарушает условия выделения средств.

Следующее заседание суда назначено на 28 апреля.

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