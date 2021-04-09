Ничушкин забил победный гол «Анахайму», став 1-й звездой матча. У него 9+9 в 39 матчах сезона

Форвард стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против (2:0) и был признан его первой звездой.

Она стала для россиянина 9-й в текущем сезоне. Нападающий прервал серию из 3 матчей без набранных очков.

В этой игре Ничушкин (16:05, 0:40 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема, заблокировал 1 бросок, сделал 1 перехват.

В его активе стало 18 (9+9) очков в 39 матчах сезона при общей полезности «+10».