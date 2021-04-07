«Трактор» закроет фарм-клуб ради усиления основного состава («Тебе в ухо крикнуть?»)

«Трактор» намерен ликвидировать фарм-клуб , утверждает телеграм-канал журналиста Артура Хайруллина «Тебе в ухо крикнуть?».

Причины такого решения носят финансовый характер: челябинцы смогут сэкономить 200-250 миллионов рублей в год.

Эти деньги руководство «Трактора» хочет использовать для усиления основного состава. Сегодня стало известно о планах клуба пригласить нападающих и .

Ткачеву предлагают 2-летний контракт с зарплатой 75 миллионов рублей в год, Пулккинену – также 2-летнее соглашение и зарплату 60 миллионов за один год и 65 миллионов – за второй.

«Челмет», основанный в 1948 году, до 1989 года назывался «Металлург», затем был переименован в «Мечел».

С сезона-2010/11 команда выступает в . В апреле 2012 года от финансирования клуба отказалась металлургическая компания «Мечел», тогда он перешел в собственность и получил название «Челмет».